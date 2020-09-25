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YÖK'ten biyomedikal ön lisans programı hakkında üst öğrenim kararı

Yükseköğretim Kurulu, Biyomedikal ve Cihaz Teknolojisi ön lisans programından mezun olan adayın Elektrik-Elektronik Mühendisliğini bitirmesi halinde mesleki üst öğrenim gördüğüne karar vermiştir.
 25 Eylül 2020 10:00
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YÖK'ten biyomedikal ön lisans programı hakkında üst öğrenim kararı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans mezunu aday, bunun ardından Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programını bitirmiştir. Aday, Yükseköğretim Kuruluna lisans mezuniyetinin mesleki üst öğrenim sayılıp sayılmadığına dair başvuruda bulunmuştur.

Bunun üzerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgilinin görmüş olduğu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programının mesleki üst öğrenim sayıldığına karar verilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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