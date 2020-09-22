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Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya erişimde yaşanan sıkıntılar hakkında açıklama yaptı
 22 Eylül 2020 11:57
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya erişimde yaşanan sıkıntılar hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV 'de yaşanan sıkıntı ile ilgili, "Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor" dedi.

Ziya Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım.

Oralarda da çok daha rahat erişim imkanı olacak. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor.

Çok net olarak söylemek isterim. Bununla ilgili takipler yapılıyor, bu konuda cezaların hayata geçirilmesi söz konusu.

Bu ulusal bir karar. Bu karara uymayan okullar da varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir.

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Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten bir takım çabaların içindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim EBA destek merkezlerinin 8 bin 668 olduğunu ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerimizin destekleri var. Ben onlara da teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yoğunluktan, EBA'daki sorundan da bunu anlıyoruz. Ama erişemeyen çocuklarımız için de başka yollar, metodlar oluşturuyoruz.
Memurlar.Net
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