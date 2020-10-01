Üniversite öğrencilerinin disiplin cezaları başarılarına bağlı silinebilmeli!

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin disiplin cezaları genel ağırlıklı not ortalamalarına göre silinebilmeli!

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esasları, 18 Ağustos 2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nde düzenlenmektedir. Mezkür Yönetmeliğe göre, üniversite öğrencilerine işledikleri eylemlerin niteliği ve ağırlığına göre altı farklı disiplin cezası uygulanabilmektedir. Bunlar:

-Uyarma,

-Kınama,

-Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma,

-Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma,

-Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma,

-Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası.

Öte yandan, öğrencilik sürecinde gerek yaşın verdiği heyecan gerekse de hangi fiillerin disipline konu olabileceğine dair oryantasyonların yeterince yapılmaması nedeniyle üniversite eğitimi süresince bir kısım öğrencilerin başından disiplin soruşturması geçtiği gibi, bu soruşturmaların sonucunda cezalara maruz kalma durumları da olmaktadır.

Hakkında disiplin cezası uygulanan öğrencilerin disiplin cezasına dair bilgileri başta kendilerine burs ve kredi veren kurum ve kuruluşlar olmak üzere, verilen cezanın türüne göre diğer ilgili kurumlara da bildirilmekte, ayrıca öğrenci dosyasına da işlenerek Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kaydı tutulmaktadır.

Diğer taraftan, ilgili Yönetmeliğin en büyük eksikliklerinden birisi disiplin cezası alan öğrencilere dair kayıtların hangi zaman diliminde silinebileceği hususudur. Söz konusu Yönetmelikte bu hususta bir düzenleyeme yer verilmemiştir. Yakın zamanda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararına binaen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; "yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin durumlarına ilişkin düzenlenen belgelerde (transkriprt, öğrenci belgesi vb.) öğrencilerin almış oldukları disiplin cezalarına yer verilmemesine, ancak mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde bildirilmesine" karar verildiği ifade edilmiştir.

Alınan bu karar önemli ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte, halen yönetmeliğin eksik yanlarını tam olarak kapatamamaktadır. Öğrencilerin disiplin cezalarına dair kayıtların kaç yıl tutulacağına dair ilgili Yönetmelikte bir hüküm bulunmaması nedeniyle bu durum iş hayatına atılmış ya da atılacak olan bireylerin karşısına aşılması zor bir sorun olarak her zaman çıkabilecektir.

İlave olarak, disiplin cezası alan öğrencilerin başarıya teşvik edilmeleri hususu diğer bir yöntem olarak düşünülmelidir. Şöyle ki, üniversite birinci sınıfta yaptığı bir hatadan dolayı "Kınama" cezası ile cezalandırılan öğrencinin bir sonraki dönem genel ağırlıklı not ortalaması örneğin 3,00 üzerine olması halinde, almış olduğu bu cezanın kayıtlardan silinmesine imkan verilebilir. Özetle, kamusal alanlarda öğrencilerin genel huzur ve düzeni bozan eylemlerinden dolayı cezalandırmak ne kadar doğru ise, hatasını düzeltmeye imkan vermek hem de öğrenciyi derslerinde başarıya motive etmek amacıyla böyle bir yöntemi hayata geçirmek son derece doğal olacaktır. Sonuçta, gençliğin verdiği heyecanla herkes hataya düşebilir. Ancak, bu kişilerin öğrenim süresince ortaya koydukları başarıyla disiplin cezaları kayıtlardan bütünüyle kaldırılabilir.

Bu bağlamda, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nde disiplin cezası alan öğrenciler hakkında başarıyı teşvik eden düzenlemeler yaparak, kayıtlardan bir süre sonra bunların silinmesine imkan verilmelidir!