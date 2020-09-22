Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
|22 Eylül 2020 11:46
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Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan firari zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1'i eski vergi müfettişi 3 şüpheli gözaltına alındı.
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