Japon şirket, virüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirdi
|22 Eylül 2020 11:47
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Columbia Üniversitesi iş birliğiyle üretilen Care222, 254 nanometre dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazların aksine, insana zararsız 222 nanometrelik UV yayıyor.
İnsanlara zarar vermeyen cihaz, yüksek riskli otobüs, tren, asansör ve ofis ortamlarının dezenfekte edilmesinde kullanılacak.
7 dakikada virüsleri yok ediyor
Tavanına asılan cihaz, 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve bakterilerin yüzde 99'unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.
Kyodo ajansına göre, dünyada türünün ilk örneği kabul edilen cihaz, 222 nanometre dalga boyunda deri yüzeyine ve göze nüfuz etmeyerek genetik kusurlara yol açmıyor.
Ushio, 222 nanometrelik UV'nin insan için zararsız olduğunu tarafsız testlerde Hiroşima Üniversitesince onaylandığını bildirdi.
300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram ağırlıklı Care222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor.
Öte yandan firma, Care222 emitörlerinin monte edileceği genel amaçlı ampul üretimi için Toshiba ile proje yürüttüğünü açıkladı.
Kaynak: İndependent Türkçe
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