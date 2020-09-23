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Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Memurlar.net'in Maaş robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
|23 Eylül 2020 00:01
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Memurlar.net'in 2015 yılında yayına açtığı ve sürekli geliştirdiği Maaş Robotunda 4 güncelleme yapıldı.
Özel kalem müdürü unvanı "Bakanlıklar, Belediyeler ve Diğer Kamu Kurumları" olmak üzere 3 bölüma ayrıldı
İşletme Müdürü Maaşı KİT ve Diğer birimler olmak üzere ayrıştırıldı.
Hem memur maaş hem de sözleşmeli ücret robotlarına "İcra katibi" unvanları eklendi.
Maaş Robotlarını görmek için tıklayınız.
Maaş robotuyla ilgili tespit ve önerilerinizi bizlere memurlar@gmail.com adresi üzerinden yazabilirsiniz.
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