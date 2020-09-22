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TMSF'den Cem Uzan aleyhine açılan davalara ilişkin açıklama

TMSF: Basında çıkan 'Cem Uzan Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçler başarıyla yürütülüyor
 22 Eylül 2020 11:42
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TMSF'den Cem Uzan aleyhine açılan davalara ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF'nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, basında çıkan "Cem Uzan Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandı" haberinin doğru olmadığı vurgulanarak, farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin başarıyla yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar sadece yurt dışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon avro tahsilat yapıldığı aktarılarak, kamuoyunun yanlış bilgiler yayılarak yanıltıldığı ifade edildi.

TMSF tarafından müflis İmar Bankası'yla ilgili Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalar sonucunda kesinleşen mahkeme kararları gereğince, yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu borçlarının tahsili amacıyla farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzan ailesinin Fransa'da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 7 Mayıs 2019'da Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış, ancak söz konusu karar temyiz edilmiştir. 17 Eylül'de verilen kararla Temyiz Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa'daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir. Fransa'daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edilmiş, ancak akabinde TMSF'nin yurt dışındaki avukatları tarafından yapılan başvurularla bu tedbirler yenilenmiştir. Son zamanlarda Uzan'ın Fransa'da TMSF'ye karşı dava kazandığı şeklindeki haberler, bu apartman dairesiyle ilgili olup, bu kararın halihazırda aleyhimize hukuki bir sonucu bulunmamaktadır."

- "Uzan hakkındaki dava ve takipler TMSF lehine devam ediyor"

TMSF'ye borçlu Uzan ailesinin yurt dışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden bahsedilen açıklamada, "Son olarak Polonya Mahkemeleri tarafından 14 Eylül'de verilen karar kapsamında, Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento AŞ'nin Polonya'daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya'da kurulu Polska Energetyka Holding SA'ya (PEH) satılmasına ilişkin devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1 milyon 846 bin 108,48 avro tutara ilaveten, 15 milyon 238 bin 897,55 Polonya Zlotisi talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye'ye transferine dair işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan hukuki mücadeleler sonucunda tahsilatlardan da görüldüğü gibi, TMSF'nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takiplerin TMSF lehine devam ettiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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