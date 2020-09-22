FETÖ'nün jandarma yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.
|22 Eylül 2020 12:10
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığının mahrem hizmet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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