Hırsızlardan bıktı. Muhtarlık maaşıyla köye MOBESE sistemi kurdu
|22 Eylül 2020 12:16
|Yazdır
Keles ilçesine bağlı Gököz köyü, defineci ve hırsızların uğrak yeri haline geldi. Köyde bulunan tarihi mezarlık, define avcıları tarafından talan edildi. Mezar taşlarını kıran defineciler her yeri kazarak çukurlar açtı. Köydeki bir kaç eve giren hırsızlar da avizeye kadar her şeyi çalınca köyün muhtarı İdris Aydın, hırsız ve definecilerin önüne geçmek için köye gece kamera sistemi kurdurdu. Siste ve yağmurlu havalarda bile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan güvenlik kamerası kuruldu. Köye son sistem 75 bin liralık kamera sistemi kurduran muhtar, parasını muhtarlık maaşıyla ödüyor.
Kurulan sistemle artık köyde hiç hırsızlık olmazken, defineciler de gelmez oldu. Muhtar ve köylüler köyün her noktasını gözetleyen kamera sistemiyle cep telefonların canlı olarak izleyebiliyor. Kamera sisteminin taksitlerini ödemek için muhtarın maaşı yetmezken, kalanını da cebinden ödüyor. Muhtar köye hizmet için maaş almazken, köylüler tarafından çok seviliyor.
Köylerinin defineciler ve hırsızların uğrak yeri olduğunu ifade eden Gököz Muhtarı İdris Aydın, "Köyümüzde tarihi bir mezarlık var. Köyümüz kurulmadan evvel bu mezarlık varmış. Buradan ipek yolu geçtiği söyleniyor. Bu kayıtlarda da belli. Defineciler bunu duymuş, sürekli burayı kazıyorlar. Mezarlıkta bulunan tarihi lahitleri tahrip edip her yerini kazmışlar. Bunun önüne geçmek için köyümüze kamera sistemi kurmaya karar verdik. Köyümüzün çevresini, tek bir kör nokta kalmamak şartıyla güvenlik kamera sistemiyle donattık. Bu kameralar hareket edebilme özelliğine sahip. Gece görüş özelliği var. Kamera sistemini köylüler telefonlarından canlı olarak izleyebiliyor. Şüpheli durumda kamera kayıtlarını güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Kamera sitemini 75 bin liraya kurdurduk. Bu sistemin parasını cebimden ödüyorum. Muhtarlık maaşımın tamamıyla sistemin taksitlerini ödüyorum. Ben muhtarlık maaşımı hiç almıyorum, bunu köyüme hizmet için ödüyorum. Köyümüzde iki büyük hırsızlık oldu, evdeki her şeyi çalmışlar. Kamera sistemini kurduktan sonra ne hırsız ne defineci geldi. Kamera sistemi sayesinde hırsız ve definecilerden kurtulduk. Köyümüzün güvenlikli olduğunu duyanlar köyümüze büyük rağbet gösteriyor. Herkes buradan yer almaya çalışıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor
22 Eylül 2020 13:04
|104 yaşında koronavirüsü yendi
21 Eylül 2020 23:54
|Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
21 Eylül 2020 21:37
|700 yıllık Şahabiyye-i Kübra Medresesi ayağa kaldırılacak
21 Eylül 2020 21:02
|Barajda su seviyesi düşünce içme suyunda koku arttı
21 Eylül 2020 20:05
|Ayının saldırdığı yaşlı adamı köpek kurtardı
21 Eylül 2020 18:59
|Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
21 Eylül 2020 18:19
|İlk ders polisten, konu koronavirüs
21 Eylül 2020 17:43
|Okulun ilk günü valiye verdiği cevapla herkesi güldürdü
21 Eylül 2020 16:59
|Niğde'deki depremde 17'si ağır, 126'sı hafif 143 ev hasar gördü
21 Eylül 2020 16:57