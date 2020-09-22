1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir' hatırlatması

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, Kovid-19'u atlatmış kişilerin 28. günden sonra plazma bağışında bulunabileceğini hatırlattı.
 22 Eylül 2020 12:21
Yazdır
'Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir' hatırlatması

Dr. Ergen, bağışçılar için randevu sistemi kurduklarını belirterek, merkezde bulunan personelin Kovid-19'u atlatmış kişilerle bağlantıya geçtiğini ve plazma bağışı için gerekli bilgilendirmeyi yaptığını kaydetti.

Plazma bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için belirli gün ve saatte randevu oluşturduklarını ifade eden Ergen, şunları söyledi:

"Randevu günü bağışçılarımız gelip plazma bağışı yapıyorlar. Her bağışçıdan 2 ünite plazma alıyoruz ve bu plazmalar 2 ayrı hastanın korona ile olan mücadelelerinde büyük katkı sağlıyor. Koronavirüs hastalığını geçirmiş olan vatandaşlar, tüm belirtileri kaybolduktan 28 gün sonra plazma bağışında bulunabilirler. 3 ay boyunca 10 gün arayla 8 defaya kadar plazma bağışında bulunabilme imkanı var. Plazma bağışı, Kızılay'ın yetkisinde olan bir iş. Ne yazık ki duyuyoruz, birtakım ticari unsurlar da söz konusu olabiliyor. Bu tür eyleme kimsenin teşebbüs etmemesini temenni ederim."

Ergen, kan ve plazmanın sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bağışlanması gereken bir durum olduğunu bunu ticari bir meta haline getirmenin ise suç olduğunu vurguladı.

- "Hastalara yardımcı olmak adına plazma bağışçısı oldum"

İmmün plazma bağışında bulunanlardan Nurettin Akdeniz (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, tedavisinin ardından virüslü hastalara yardımcı olmak için bağışta bulunduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hastaneye yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle başvurduğunu ifade eden Akdeniz, şunları söyledi:

"Orada yapılan test sonucum pozitif çıktı. Hastalığı çok ağır geçirmedim, hafif atlattım. Evde tedavi gördüm. Bir arkadaşımın vasıtasıyla plazma bağışçısı olmaya karar verdim. Açıkcası, başvurunun nasıl olduğunu da bilmiyordum. Yapılan işlemleri öğrendiğimde, hastalara yardımcı olmak adına plazma bağışçısı oldum. Çevremde pozitif olan arkadaşım var, onlara da söyleyeceğim, muhakkak bağışta bulunmaları gerek."

- "Kutsal bir vazife olduğu için biz de kabul ettik"

Bağışçılardan Hasan Bayraktar da gribe benzer belirtilerle, Kovid-19'u evde tedavi olarak atlattığını belirterek:

"Hastalığı grip belirtisi gibi geçirdik. Tereddüde düşüp test yaptırdık ve pozitif çıktı. Tedavi için hastaneye yatmadık, evde 5 günlük bir ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı belirtilerimiz de yoktu. Hastalığı bu şekilde atlattık. Plazma bağışını gazetelerden okuyorduk, televizyonda izliyorduk. Halk sağlığı merkezi ile sürekli irtibatta olduğumuz için onlara soracakken, Kızılay aradı. Plazma bağışı olduğunu söylediler, yapılan işlemleri anlattılar. Kutsal bir vazife olduğu için biz de kabul ettik ve geldik. Faydalı olduğunu, insanları kurtardığını duyuyoruz. Yoğun bakımda olan insanların şikayetlerini duyuyoruz. Çok zor durumda o insanlar. Yardımcı olmak gerek. Hastalığı atlatan insanlar gelip yardımcı olsunlar. Ben oğlumla geldim. İkimiz de plazma vereceğiz. Sadece bu sefer değil, birkaç kez bağış yapmayı düşünüyorum." dedi.

Randevulu sistem ile immün plazma bağışına gelen Hamza Melih Bayraktar da koronavirüs bulaştıktan sonra tat ve koku kaybı yaşadığını belirtti. Evde 14 günlük tedaviden sonra iyileştiğini ve süreci tamamladığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bizi, Kızılay'dan plazma bağışçısı olmak ister misiniz diye aradılar. Plazma bağışı yapıldığını biliyor ve olumlu bakıyorduk. Hastalara bir yardımımız olsun diye tamam dedik ve geldik plazma bağışımızı yapıyoruz. Yapılan işlemde korkulacak bir şey yok, eğer korkuyorlarsa. Burada çalışanlar çok yardımcı oluyor, sorduğunuz soruları cevaplıyorlar. Gelip korkmadan plazma bağışlarını yapabilirler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, hapis cezası aldı
22 Eylül 2020 13:07		 Ehliyetin çipli kimlik kartıyla birleştirilmesinde ücret alınmayacak
22 Eylül 2020 12:53
Karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğüne gelince cezayı yedi
22 Eylül 2020 12:45		 Karantina haberleri gelmeye başladı.. Bir ilimizde 9 köye karantina
22 Eylül 2020 12:31
Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
22 Eylül 2020 12:08		 YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi
22 Eylül 2020 11:24
Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı aranıyor
22 Eylül 2020 10:57		 Gelir İdaresi'nden memnuniyet arttı
22 Eylül 2020 10:43
Salgında ölen doktorlar anısına yapılan çeşme asırlık 'saygı duruşunda'
22 Eylül 2020 09:56		 Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
22 Eylül 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Adalet Bakanı Gül: Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın13:31 - Okulların açıldığı gün öğretmen kalp krizinden hayatını kaybetti13:28 - AYM'den eski YARSAV Başkanının bireysel başvurusuna ret13:26 - FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası13:22 - Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:17 - Bu yıl en çok bunları şikayet ettik13:11 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Türk diasporası' açıklaması13:07 - Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, hapis cezası aldı13:04 - Bu otele gelen selfie çekmeden gitmiyor12:59 - Hayırsever öğretmen Necla Kızılbağ son yolculuğuna uğurlandı12:53 - Ehliyetin çipli kimlik kartıyla birleştirilmesinde ücret alınmayacak
12:52 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil12:49 - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı12:45 - Karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğüne gelince cezayı yedi12:43 - TOKİ Başkanı Bulut, demir ve çimentoya yapılan zamları eleştirdi
12:32 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 504 bin 352 oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Gülay Uygun'un ölümünde taksici ifade verdi
Benzine indirim bekleniyor
Ankara'daki skandal olaya Koca'dan sert tepki: Devlet, geçit vermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
datura 4
nazım sangare 1
eba.gov.tr 2
iç savaş 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 12
apollon tapınağı 2
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 3
ben.keyfim.kahyası06 1
casablanca 1
kırmızı oda 1
SON İLANLAR
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Espark 8 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam