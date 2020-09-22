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Karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğüne gelince cezayı yedi

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında temaslı olduğu belirlenen bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğüne gelince polis tarafından yakalandı
 22 Eylül 2020 12:45
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Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında temaslı olduğu belirlenen bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğüne gelince polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumayanı köyünde eşine yapılan test sonucu pozitif çıkan ve kendisi de temaslı olduğu için evde karantinaya alınan Bülent A, İl Sağlık Müdürlüğüne gelerek yurttaki eşinin eve gelmesi talebinde bulundu.

Yetkililerden bunun mümkün olmadığı cevabını alan Bülent A, isteğinde ısrarcı olunca polis devreye girdi.

Müdürlüğe gelen polis ekipleri, Bülent A'yı bir süre ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri eşliğinde evine götürülen Bülent A'ya 3 bin 500 lira da ceza kesildi.

Anadolu Ajansı
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