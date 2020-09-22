Karantinada olması gerekirken İl Sağlık Müdürlüğüne gelince cezayı yedi
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında temaslı olduğu belirlenen bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğüne gelince polis tarafından yakalandı
|22 Eylül 2020 12:45
|Yazdır
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında temaslı olduğu belirlenen bir kişi, İl Sağlık Müdürlüğüne gelince polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumayanı köyünde eşine yapılan test sonucu pozitif çıkan ve kendisi de temaslı olduğu için evde karantinaya alınan Bülent A, İl Sağlık Müdürlüğüne gelerek yurttaki eşinin eve gelmesi talebinde bulundu.
Yetkililerden bunun mümkün olmadığı cevabını alan Bülent A, isteğinde ısrarcı olunca polis devreye girdi.
Müdürlüğe gelen polis ekipleri, Bülent A'yı bir süre ikna etmeye çalıştı.
Polis ekipleri eşliğinde evine götürülen Bülent A'ya 3 bin 500 lira da ceza kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, hapis cezası aldı
22 Eylül 2020 13:07
|Ehliyetin çipli kimlik kartıyla birleştirilmesinde ücret alınmayacak
22 Eylül 2020 12:53
|Karantina haberleri gelmeye başladı.. Bir ilimizde 9 köye karantina
22 Eylül 2020 12:31
|'Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir' hatırlatması
22 Eylül 2020 12:21
|Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
22 Eylül 2020 12:08
|YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi
22 Eylül 2020 11:24
|Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı aranıyor
22 Eylül 2020 10:57
|Gelir İdaresi'nden memnuniyet arttı
22 Eylül 2020 10:43
|Salgında ölen doktorlar anısına yapılan çeşme asırlık 'saygı duruşunda'
22 Eylül 2020 09:56
|Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
22 Eylül 2020 09:28