Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
|22 Eylül 2020 12:49
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Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.
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