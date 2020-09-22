Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
|22 Eylül 2020 12:51
|Yazdır
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin de stabil devam ettiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcekin doktorlarından alınan bilgilere göre, son 24 saatlik sağlık durumunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz. #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek pic.twitter.com/rrrF8PmIjUANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) September 22, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu yıl en çok bunları şikayet ettik
22 Eylül 2020 13:17
|Hayırsever öğretmen Necla Kızılbağ son yolculuğuna uğurlandı
22 Eylül 2020 12:59
|Bilim Kurulu üyesi uyardı: Gençlerin yoğun bakım oranı yüzde 25'e çıktı
22 Eylül 2020 12:24
|Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet uyarısı
22 Eylül 2020 12:17
|İstanbul'a dönüş yapanlar için '14 gün izole olun' uyarısı
22 Eylül 2020 11:18
|Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
22 Eylül 2020 11:15
|'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'
22 Eylül 2020 11:14
|'Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar'
22 Eylül 2020 11:09
|5 maddede gündemdeki uluslararası deniz hukuku terimleri
22 Eylül 2020 11:07
|Çocuklarda teknoloji bağımlılığına karşı ailelere tavsiyeler
22 Eylül 2020 11:01