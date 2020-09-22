Ehliyetin çipli kimlik kartıyla birleştirilmesinde ücret alınmayacak
|22 Eylül 2020 12:53
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E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde süre sınırlaması olmadığını ve işlemlerden ücret alınmayacağını bildirdi.
Genel merkezi Mersin'de bulunan sendikanın genel başkanı Kart, yazılı açıklamasında, son günlerde ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında vatandaşların nüfus müdürlüklerinde ciddi yoğunluklar oluşturduğunu belirtti.
Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan bu yoğunluk nedeniyle açıklama yapma durumunda kaldıklarını aktaran Kart, şunları kaydetti:
"Vatandaşların ehliyetlerini, kimlik belgelerine tanımlamaları için bir süre kısıtı, herhangi bir ücret ya da ceza bulunmuyor. Ülkemizde 30 milyon civarında sürücü belgesi bulunmakta, bunun 13 milyona yakını yeni tip sürücü belgesi. Bu rakamlardan yola çıkarak, uzun yıllar alacak süreç için halkımızdan hem kendi sağlıklarını hem de çalışanların sağlıklarını sıkıntıya düşürmemek adına acele etmemelerini bekliyoruz."
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