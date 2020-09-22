Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı
|22 Eylül 2020 13:22
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Bursa'da belediye otobüsünde maske takma kavgasında yolcu şoföre bıçak çekti, otobüs şoförü ise yolcuyu bıçakladı.
Olay, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüse binmek isteyen 30 yaşındaki maskesiz yolcu Savaş B. ile belediye otobüsü sürücüsü İzzet Ç. İle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Savaş B. bıçakla otobüs şoförüne yürüdü. O sırada şoför İzzet Ç. yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok kan kaybeden yolcu Savaş B. olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.
Elinden yaralanan şoför ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.
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