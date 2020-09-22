MSB: Yunan askeri heyeti ile yapılan toplantıların 5'incisi bitti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin sona erdiğini bildirdi
|22 Eylül 2020 14:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin sona erdiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiği belirtilerek, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
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