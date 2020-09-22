Bakan Selçuk, Ankara'da sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı
|22 Eylül 2020 14:19
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi."
Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum.Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 22, 2020
Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini istedi
22 Eylül 2020 14:40
|Parkta rezalet! Çocukların çığlıklarını duyan koştu
22 Eylül 2020 14:08
|Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı
22 Eylül 2020 13:22
|Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
22 Eylül 2020 12:10
|Adana'da, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
22 Eylül 2020 11:45
|Sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı
22 Eylül 2020 11:23
|İntihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
22 Eylül 2020 11:04
|Nevşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
22 Eylül 2020 10:10
|Suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı
22 Eylül 2020 10:09
|12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 60 gözaltı
22 Eylül 2020 09:57