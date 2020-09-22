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Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 22 Eylül 2020 14:22
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Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski astsubay Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ankesör ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Y.S, aramaları hatırlamadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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