Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|22 Eylül 2020 14:22
|Yazdır
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski astsubay Y.S. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün mahrem imamları ile ankesör ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.
Örgüt üyesi olmadığını savunan Y.S, aramaları hatırlamadığını öne sürerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Selam Tevhid kumpası' davasında sanıklara istenen ceza açıklandı
22 Eylül 2020 14:11
|FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
22 Eylül 2020 13:26
|Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
22 Eylül 2020 12:49
|FETÖ'nün jandarma yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
22 Eylül 2020 12:10
|Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
22 Eylül 2020 11:46
|Balıkesir FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede
22 Eylül 2020 10:52
|Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
22 Eylül 2020 10:43
|FETÖ'nün 'avukat yapılanması' büyük oranda deşifre edildi
22 Eylül 2020 10:39
|Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
22 Eylül 2020 10:25
|Barış Pınarı Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
22 Eylül 2020 10:22