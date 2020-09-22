Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

SENDİKAL ÇALIŞMALARIMIZI PANDEMİNİN GÖLGESİNDE KALMADAN SÜRDÜRÜYORUZ Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım-Orman çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının korunması, genişletilmesi, sendikal hareketin büyütülmesi için pandeminin gölgesinde kalmadan mücadele ettiklerini, bunun neticesinde de Hizmet Kolu çalışanlarının Toç Bir-Sen'e olan güveninin ve desteğinin çığ gibi büyüdüğünü kaydetti.