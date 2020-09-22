Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri
Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, oyun oynamanın yasak olduğu kahvehanelerle ilgili çözüm önerisinde bulunarak "Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit" dedi.
|22 Eylül 2020 15:02
|Yazdır
Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ceketine, birliğe gelişi sırasında TTB üyeleri tarafından siyah kurdele takıldı.
- "Her oyunda yeni kağıt açacaksınız"
Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?"
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB: Yunan askeri heyeti ile yapılan toplantıların 5'incisi bitti
22 Eylül 2020 14:51
|Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'anadilde eğitim istedi' iddiasına yanıt
22 Eylül 2020 14:01
|Adalet Bakanı Gül: Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın
22 Eylül 2020 13:35
|Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Türk diasporası' açıklaması
22 Eylül 2020 13:11
|Liderlerden üçlü görüşme trafiği
22 Eylül 2020 11:10
|Oktay: Yunan Cumhurbaşkanının söyledikleri provokasyondur
22 Eylül 2020 11:03
|Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı
22 Eylül 2020 10:21
|Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
22 Eylül 2020 09:23
|Yunanistan'la istikşafi görüşmeler için ilk adım
22 Eylül 2020 08:04
|İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
22 Eylül 2020 06:50