Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ceketine, birliğe gelişi sırasında TTB üyeleri tarafından siyah kurdele takıldı.

- "Her oyunda yeni kağıt açacaksınız"

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?"