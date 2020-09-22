Oruç Reis yeniden Antalya açıklarına demirledi
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal çalışmasının ardından test için Antalya açıklarına demirledi.
|22 Eylül 2020 15:09
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Oruç Reis sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal çalışmasının ardından test için Antalya açıklarına demirledi.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı gerçekleştirildi.
Bakım işlemlerinin ardından yeniden limandan hareket eden Oruç Reis, gemide bulunan cihazların testi için Antalya açıklarına ilerledi. Burada demirleyen Oruç Reis'in bir süre daha Antalya açıklarında olacağı öğrenildi.
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