Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada gündem oldu!
|22 Eylül 2020 15:10
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve hurdacılardan topladığı makineleri tamir edip, satarak geçimini sağlayan İbrahim Demirhan isimli vatandaş Kayseri'de bulunan Ali Dağ'ında yamaç paraşütü yaptı.
METRELERCE YÜKSEKLİTE FATİHA OKUDU
Yamaç paraşütü ile havada süzülen Demirhan, yükseklik korkusunu yenmek için ise Fatiha suresini okudu. Demirhan daha sonra ise Kayseri'nin turistlik yerlerinden olan Kopuzbaşı Şelalesi'nde ise ezan okudu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Metrelerce yükseklikte Fatiha suresini okuyan ve şelaleyi ise ezan sesi ile yankılandıran Demirhan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Boş zamanlarında Kur'an-ı Kerim üzerine eğitim alan ve çocuklara ders veren Demirhan daha önce Kocaeli'de bulunan Samanlı Dağları kanyonda Kur'an okuduğu anları da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
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