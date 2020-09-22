'Bu palyaço hangi sıfatla okullara giriyor?' demişti... Beraat etti

Her şey Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nin 25 Kasım 2019 günü Atatürk kimliği ile yine bir okulu ziyaret etmesiyle başladı.

Eskişehir'de yaşayan M.D. isimli bir kişi sosyal medya hesabından bu haberi eleştirerek, "Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapar? Bu palyaço hangi sıfatla okullara gidip çocukların beynine kendini kazıyor?" yazdı.

Bu paylaşımı kimliği meçhul birinin savcılığa şikayet etmesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.D. hakkında 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna dayanarak, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianame, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

M.D., Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı, dosyayı inceleyen mahkeme heyeti neyse ki M.D. hakkında ilk celsede beraat kararı verdi.

M.D.'nin avukatı, dava açılmasına şaşırdıklarını dile getirerek, "Şikayet üzerine savcılığın takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. Atatürk'e hakaret etmiyor. Atatürk'ü suiistimal eden Göksel Kaya'yı eleştiriyor. Dava açılması komik bir karardı. Sonuçta beraat kararı verildi" dedi. (Eskişehirhaber.com)