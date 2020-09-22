Eşi için karantinayı deldi, 3 bin 500 lira ceza yedi
|22 Eylül 2020 15:39
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Karabük'te, korona virüs (Covid-19) kapsamında temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Bülent A. (43), eşinin yurttaki karantina süresini kendisi gibi evinde geçirmesi talebinde bulunmak için İl Sağlık Müdürlüğüne gitti. Bülent A.'ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.
Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan özel güvenlik görevlisi Bülent A., geçen cumartesi günü rahatsızlanan eşi Sevgi A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Test sonucu pozitif çıkan Sevgi A. ve kendisi de temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Bülent A., yurttaki eşinin kendisi gibi karantina süresini evinde geçirmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gitti.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile görüşen Bülent A., isteğinde ısrarcı oldu. Haber verilmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne gelen polis ekipleri, Bülent A.'yı müdürlük dışına çıkardı.
Bülent A.'ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.
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