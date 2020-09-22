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MHP'den Kılıçdaroğlu'na siyah kurdela tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak 'Yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir' dedi.
 22 Eylül 2020 15:59
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MHP'den Kılıçdaroğlu'na siyah kurdela tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yaptığı ziyareti eleştirdi.

"İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye'nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB'ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu'nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerine Kandil'le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil'in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur."
Memurlar.Net
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