Dünyada ilk Kürtçe çocuk oyunu tasarlandı: Bejan

sputniknews'de yer alan habere göre; Batman firması Erkam Yazılım'ın geliştirdiği ilk Kürtçe dijital oyun olan Bejan, 4 farklı alanda piyasada çıkıyor. Projenin ilk ayağında Bejan Oyun var. Bejan Oyun, tüm akıllı telefonlardan ve tabletlerden indirilip oynanabilecek şekilde tasarlandı.

2-5 yaş arası çocuklara hitap eden oyun, eğlenerek öğretme yöntemi ile Kürtçe dilini öğretmeyi hedefliyor.

Projenin sahibi olan Erkam Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, tanıtım için Batman'da gazetecilerle bir araya geldi.

İlk gala Diyarbakır'da

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğu, Diyarbakır'da animasyoncu ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekiple, 'Bejan' karakterinde dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyununu piyasaya sunacaklarını söyledi.

Projenin dört aşamadan oluştuğunu belirten Doğu, "Bejan projesi; Bejan Oyun, Bejan Çizgi Film, Bejan Eğitim Seti ve Bejan oyuncaktan oluşuyor. İlk galamızı 26 Eylül'de Diyarbakır'da, daha sonra Erbil ve İstanbul'da yapmayı planlıyoruz. Projemiz Kürtçeyi yaşatma ve zenginleştirme amacı taşısa da Türkçe ve İngilizce dublaj da olacak. Çocukluğumda birçok kültürün kendine has çizgi filmi vardı fakat sonradan bizim de böylesine evrensel bir çalışmamız neden olmasın diye düşündüm ve Erkam Yazılım olarak 2 yıl boyunca aktif çalıştık. Bejan Oyun, eylülde App Store'dan ve Google Play'dan indirilebilecek. Ayrıca, Bejan kızımın adı. Anlamı ise ağrısı ve sıkıntısı olmayan demek" dedi.

Bejan hem gezecek hem öğretecek

Çizgi filmin hikayesi tarihi ve kültürel mekanlarda geçiyor. "Çizgi filmler farklı medeniyetlerin tarihi mekanlarını, mimarisini, yemeklerini, giysilerini ve hatta türküleri hakkında dijital bir ortamda farklı kültürlere sunulan yeni bir dünya yaratır" diyen Doğu, şöyle devam etti:

"Bejan 8 yaşında bir kız çocuğu. Projemizin ana karakterini oluşturuyor. Bejan'ı uçuran, zamanda yolculuk yapan Şahmaran adında bir karakterimiz daha var. Bejan ve arkadaşları Şahmaran'a binerek zamanda yolculuk yapıyor. Kürt kültürü ve tarihi mekanları dışında ilerleyen bölümlerde farklı kültürlere ait coğrafyalar da tanıtılacak ama keyifli bir şekilde olacak bu. Hedefimiz tıpkı Heidi, Şirinler çizgi filmleri gibi Bejan'ın farklı ülkelerde gösterime girmesi. Bu sayede hem kendi çocuklarımıza hem de farklı kültürlere mensup çocuklar arasında bir köprü, zemin oluşturmak. Brezilyalı, Faslı veya İngiliz bir çocuk Bejan'ı izlediğinde çok keyif alacak. Çizgi dizimizde önemli mekan ve yapıtlar göreceksiniz. Mesela; Malabadi Köprüsü'nü, On Gözlü Köprü'yü, Diyarbakır Surları'nı, Cizre'deki Kırmızı Medrese'yi, Akdamar Adasını, Van Kalesini, Hasankeyf'i, Zaxo'daki köprüyü, Erbil Kalesini, Konya'daki Mevlana'yı, Galata Kulesi'ni, Çin Seddi'ni, Tac Mahal'i."