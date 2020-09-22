Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı
|22 Eylül 2020 16:12
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
Twitter hesabından dün başlayan yüz yüze eğitime ilişkin video paylaşımında bulunan Selçuk, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle..." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına girdiği, sıralarına oturduğu, maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.
Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle... pic.twitter.com/HklwrClUyeZiya Selçuk (@ziyaselcuk) September 22, 2020
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