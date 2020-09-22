1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle
 22 Eylül 2020 16:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Twitter hesabından dün başlayan yüz yüze eğitime ilişkin video paylaşımında bulunan Selçuk, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle..." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına girdiği, sıralarına oturduğu, maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
22 Eylül 2020 11:57		 MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi
22 Eylül 2020 11:15
Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına katıldı
21 Eylül 2020 14:03		 Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik
21 Eylül 2020 13:28
Yüz yüze eğitim başladı
21 Eylül 2020 09:21		 Türkiye genelinde okullar 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor
21 Eylül 2020 07:35
MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak
20 Eylül 2020 17:22		 Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak
20 Eylül 2020 10:25
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
20 Eylül 2020 09:37		 'Okuma yazma öğrenilir, Hem de öyle kolay öğrenirler ki şaşarız'
19 Eylül 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek16:50 - Benzinde 19 kuruş indirim16:48 - Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı16:39 - Edirne'de 61 kişiye 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma16:39 - Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı16:33 - Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynırı
16:30 - İki kaymakama 'usulsüz harcama'dan soruşturma izni16:23 - Öğretmenden, sağlık çalışanı anneler için kısa film16:12 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı16:08 - Üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır16:05 - 4 ilden yeni karantina haberi.. Bir ilimizde 9 köye karantina15:59 - MHP'den Kılıçdaroğlu'na siyah kurdela tepkisi
15:59 - Dünyada ilk Kürtçe çocuk oyunu tasarlandı: Bejan15:56 - Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü15:53 - Türk bilim insanı yapay organları gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı15:48 - Bakan Karaismailoğlu, ulaştırmaya yapılan yatırımları değerlendirdi15:39 - Eşi için karantinayı deldi, 3 bin 500 lira ceza yedi
15:39 - Ak Partili iki belediye arasında billboard krizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı
Gülay Uygun'un ölümünde taksici ifade verdi
Benzine indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jarrell eddie 2
Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 6
19.09.2020 mesut yılmaz'ın vefat etmesi 2
ücretsiz izin 1
bal tutan parmağını yalar 2
Gusto 1
didim 2
eba.gov.tr 4
datura 4
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
SON İLANLAR
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Espark 8 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam