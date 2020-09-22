İki kaymakama 'usulsüz harcama'dan soruşturma izni
|22 Eylül 2020 16:30
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Konya Bölge İdare Mahkemesi, Diyarbakır merkez ilçe Kaymakamı ve kayyumu M. B. hakkında Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı görevi sırasındaki "usulsüz harcama", "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından soruşturma izni verdi.
VAKIF MÜDÜRÜ TUTULANDI, KAYMAKAMLARI SUÇLADI
sonhaberlerim.com sitesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl, Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı'na bağlı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında vakfın eski müdürü Abdullah Çatlı tutuklandı. "Usulsüz harcama", "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarının yöneltildiği Çatlı hakkında dava açıldı. Eski müdür Abdullah Çatlı'nın vakfın harcamalarına ilişkin tuttuğu ajandası ise soruşturmanın kaymakamlara uzanmasına neden oldu.
Vakfın eski müdürü Çatlı, Antalya Valiliği'ne ve Cumhurbaşkanlığı'na başvurarak, vakfın hesabından yapılan tüm ödemeleri 2015-2019 yılları arasında ilçede görev yapan Kaymakam M. B. ve M. E. N.'ın talimatı ile gerçekleştirdiğini belirterek kaymakamların vakfın hesabından kişisel harcama yaptığını öne sürdü.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İZİN VERDİ
Söz konusu iddialar üzerine kaymakamlar M. B. ve M. E. N. hakkında Antalya Valiliği'nden soruşturma izni istendi. Ancak valilik, iddiaların "sübuta ermediğini" belirterek iki kaymakam hakkında soruşturma izni vermedi. Abdullah Çatlı'nın avukatları valiliğin bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi iki kaymakam hakkında soruşturma yürütülmesine izin verdi. Dairenin kararında iki kaymakam için soruşturma yürütülmesi için yeterince emarenin olduğu belirtildi.
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