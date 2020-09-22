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Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynırı

Niğde'de hayata geçirilen proje kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarının uzaktan eğitime katılabilmeleri için eğitim konteynerları yerleştirildi. Çocuklar konteynerlarda EBA TV ile eğitimlerine devam ediyor.
 22 Eylül 2020 16:33
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Tarım işçilerinin çocukları için eğitim konteynırı

Niğde'de hayata geçirilen proje kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarının uzaktan eğitime katılabilmeleri için eğitim konteynerları yerleştirildi. Çocuklar konteynerlarda EBA TV ile eğitimlerine devam ediyor.

Niğde Valiliği öncülüğünde Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan Bor ilçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı "Bor'daki Misafirlerimiz, Mevsimlik Tarım İşçilerimiz" ve Niğde İŞKUR İl Müdürlüğünün hazırladığı "Mevsimlik Tarım İşçilerinde COVID-19 Mücadelesi" Projesi hayata geçirildi. Hayata geçirilen projelere de 810 bin TL destek sağlanacak.

Niğde Valisi Yılmaza Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kızılca köyünde Mevsimlik Tarım İşçilerine yönelik hayata geçirilen proje uygulamalarını inceledi. Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz öncülüğünde, Bor İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İŞKUR İl Müdürlüğümüzce Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan projelerini yerinde gördük. Bu projelerde yaklaşık 810 bin liralık destek sağlandı. Bu projelerde temel amacımız ise öncelikle kovid salgınından burada yaşayan mevsimlik işçilerimizi korumaktır. Özellikle hijyen konusunda bilinçlendirmek, bunun yanında onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Uzaktan eğitim sağlamak üzere konteynerlar temin edildi. İş-kur il müdürlüğümüz tarafından bir yazılım geliştirildi. İlimize giren her mevsimlik işçi burada kayıt altına alınıyor. Kovidleri ne durumda, herhangi bir salgına maruz kalmışlar mı bunu test ediyoruz ona göre buraya alıyoruz. Burada yaşayan çocukların sosyalitesini geliştirmek adına kitap okuma eğitimi drama eğitimi çevre bilinci eğitimi sağlık bilinci eğitimleri de veriliyor. Amacımız yaşayan mevsimlik işçilerimizin hayat koşullarını iyileştirmek, onları kovid salgınından korumak ve onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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