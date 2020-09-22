Edirne'de 61 kişiye 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma
|22 Eylül 2020 16:39
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Edirne'de 61 kişi hakkında sosyal medyadan yaptıkları yorum ve paylaşımlar nedeniyle "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişiye ceza uyguladı.
Bu kişi, bu işlemin görüntüsünü çekip polise mukavemette bulunduktan sonra sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine Keşan Polis Merkezi Amirliğince, "görevli memura mukavemet, mala zarar verme, tehdit ve hakaret" iddiasıyla hazırlanan tahkikat evrakı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede suç unsuru olabilecek Türkiye'de 23 ilde ve Almanya'da ikamet eden toplam 61 kişinin paylaşımları tespit edildi.
Facebook hesaplarında paylaşılan görüntü ve yorumlar CD ortamına aktarıldı. 61 şüpheli hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
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