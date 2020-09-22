Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=30018558&PluID=0&ord=[timestamp]
|Yazdır
|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=30018558&PluID=0&ord=[timestamp]
|
SON HABERLER
00:05 - Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı00:04 - 23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu00:02 - 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı00:01 - Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı00:00 - Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL! 00:00 - Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı23:52 - Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı23:45 - Fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı23:34 - Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi23:24 - Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı23:22 - Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler 23:19 - Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti23:18 - 'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik23:17 - Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem!23:00 - Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız22:42 - Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti 22:34 - Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR