Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
|22 Eylül 2020 16:48
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Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Sumitomo Corporation ve AAR Corp arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.
Raytheon Saudi Arabia ve Saudi Aramco Development Company arasında bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.
Ferro Corporation'ın seramik karo kaplama iş kolunun tek kontrolünün Pigments Spain S.L. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Saudi Aramco Development Company ve Korea Shipbuilding ile Offshore Engineering Co., Ltd. arasında sabit motorlar, deniz motorları ve kargo pompaları alanında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.
Saudi Aramco Development Company ile GE Oil ile Gas UK Ltd. aracılığıyla Baker Hughes Company arasında petrol/doğal gaz uygulamalarında kullanılmak üzere metalik olmayan/kompozit ürünlerin geliştirilmesine yönelik üretim tesisleri kuracak ve işletecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.
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