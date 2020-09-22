Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek
Kırklareli Üniversitesi esnek çalışmaya dair genelgeyi birimlere gönderdi. Yazıda yöneticiler hariç personelin %50'sinin fiilen işyerine gelmesi, %50'sinin de uzaktan çalışma yapacak şekilde esnek çalışmasını istendi.
|22 Eylül 2020 16:53
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Kırklareli Üniversitesi esnek çalışmaya dair genelgeyi birimlere gönderdi. Yazıda yöneticiler hariç personelin %50'sinin fiilen işyerine gelmesi, %50'sinin de uzaktan çalışma yapacak şekilde esnek çalışmasını istendi.
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