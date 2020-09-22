Hemşire tavşanının tedavisi için karantinayı ihlal etti, yurda yerleştirildi
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla teması olduğu için uygulanan karantina kararını ihlal eden hemşire yurda yerleştirildi.
|22 Eylül 2020 16:56
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Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla teması olduğu için uygulanan karantina kararını ihlal eden hemşire yurda yerleştirildi.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan ve ev izolasyonuna alınan hemşire C.U, tavşanını tedavi ettirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi.
Hastane girişinde güvenlik görevlisince Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulanan hemşirenin evde olması gerektiği anlaşıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, C.U'yu yurtta gözlem altına aldı.
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