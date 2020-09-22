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Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi

Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Çulhaoğlu'nun, müştekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve noter Emine Seven'e karşı iftira attığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı
 22 Eylül 2020 17:25
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Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi

Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Çulhaoğlu'nun "iftira" ve "suç uydurma" suçlarından yargılandığı davada, "iftira" suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, mütalaasını kısaca okudu.

Mütalaada, sanığın 15 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunduğu, dilekçe içeriğinde "27 Haziran 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneği incelendiğinden İstanbul 15. Noterliğinde düzenlenen tasdikli suret olan ve noter yeminli katibi Emine Seven tarafıdan imzalanan belgenin sahte olduğunu anladığını, belgenin sahteliğini gösterir çok sayıda unsur tespit ettiğini beyan ettiği" kaydedildi.

Çulhaoğlu'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçek ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı ve bu gerekçeyle takipsizlik kararı verildiği anlatılan mütalaada, bu suretle sanığın suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğu anlaşıldığından "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanığın, üzerine atılı "suç uydurma" suçundan ise beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık ve avukatı ek süre talep etti.

Mahkeme, süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

- FETÖ medya yapılanması davasından ceza almıştı

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi,'nde 29 sanıkla yargılandığı davada , "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karar ilişkin temyiz incelemesi yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çulhaoğlu'nun arasında bulunduğu 9 sanık yönünden verilen hükmün bozulmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay ilamının ulaştığı, yargılamayı gerçekleştirip hüküm kuran İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bir tensip tutanağı hazırlamış, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda aralarında Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre, suça ilişkin yasada öngörülen infaz süreleri, tutuklu kaldıkları süre ve adli kontrollerin yeterli olacağı kanaatiyle tahliyesine karar vermişti.

Bu sanıklarla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı" ve "ayda bir evlerine en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasını da tensiple açıklayan heyet, bozulan dosyayla ilgili ilk duruşmanın 4 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.
Anadolu Ajansı
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