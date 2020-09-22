Karantina kurallarına uyan hastalara devletten teşekkür ziyareti

Başakşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Koronavirüs'e yakalanıp karantina kurallarına uyan ve tedavi süreci ardından sağlığına kavuşan hastalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Pandemi sürecinde vermiş olduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Başakşehir Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Covid-19 salgınına yakalanmış hastalardan, karantina kurallarına uyup tedavi süreci sonunda iyileşmiş olan Başakşehir sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında ekipler; Covid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze yaptıkları görüşmelerde, hastalığı yenen Başakşehirliler'e çiçek, hijyen paketi ve teşekkür mektubu takdim etti.

VALİ VE KAYMAKAMDAN SELAM VAR

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan'ın selamlarını, geçmiş olsun mesajlarını ve karantina kurallarına uymaları nedeniyle de teşekkür ettikleri mesajını iletti.

Başakşehirliler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti "Böyle bir süreçte kendilerini yalnız bırakmayan, destek olan ve hatırlayan devlet büyüklerimiz ve devletimizden Allah razı olsun" şeklinde ifade etti.

Sema ALİM DALGIÇ