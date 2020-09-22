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Jandarmanın sıkı takibi sonucu 2 kadın terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi
 22 Eylül 2020 18:00
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Jandarmanın sıkı takibi sonucu 2 kadın terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Iğdır kırsalında Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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