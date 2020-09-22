'Başkentte sağlıkçılara yapılan saldırının takipçisi olacağız'
|22 Eylül 2020 18:24
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;
"(Başkentte sağlıkçılara saldırıya ilişkin) Bu barbarlığın hiçbir açıklaması olmaz. AK Parti olarak süreci yakından takip ediyoruz.
Dün Ermenistan'ın saldırısında bir Azeri kardeşimiz şehit düştü, Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan bir kez daha Ermenistan'ı uyarıyoruz. Türkiye açısından bunlar asla kabul edilemez. Ermenistan ateşle oynadığını bilsin. Bölgedeki kargaşa çıkarma faaliyetlerinin odak noktası Ermenistan'dır. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan'a ateşle oynamaması konusunda bir kez daha uyarılarımızı iletiyoruz.
Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı bir dönem diliyoruz.
Eğitim ile ilgili hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli önlemler aldı.17 milyon öğrencimiz covid şartları nedeniyle evlerinde eğitime devam edecekler.
Çocukları cinsel olarak istismar eden bir örgütle BM'nin temsilcisinin görüşmesi, BM'nin terör karşıtı politikalarının açık bir ihmalidir."
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