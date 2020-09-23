Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay sona erdi ama yankıları sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener bir kez daha koltuğa otururken, Genel İdare Kurulu seçimleri kriz çıkarmıştı. Merkezde çatlak büyürken, bu kez de yönetime seçilen Emekli Albay Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Sarızeybek, "Şu an düşman istilasında değiliz, halk sokaklara çıkmasın" ifadeleri ile FETÖ'cüleri desteklemişti.
|23 Eylül 2020 00:05
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İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay sona erdi. Parti'nin ağır toplarının tasfiye edildiği ve sol liberal görüşlerin yanı bulduğu Kurultay'da, en çok oyun emekli asker Erdal Sarıbey'e gelmesi herkesi şaşırttı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu seçimi sırasında, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ve Aytun Çıray gibi partinin önemli isimlerinin üstü çizilmiş, seçilmemeleri istenmişti.
Erdal Sarızeybek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında "Şu an düşman istilasında değiliz, halk sokaklara çıkmasın" demişti.
İşte en çok oy alarak 50 kişilik GİK listesine 1.131 oyla seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz gecesi paylaşımları
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