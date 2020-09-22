Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
Türkiye Ege'de Lozan Barış Anlaşması vurgusuyla ikinci kez Navtex ilan etti.
|22 Eylül 2020 18:39
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