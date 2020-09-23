Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu randevularında HES kodu alınmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.
|23 Eylül 2020 00:02
|Yazdır
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, tapu randevularında HES kodu alınmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.
HES kodu nasıl alınır?
HES kodu, Hayata Eve Sığar Uygulaması, 2023'e kısa mesaj ve turkiye.gov.tr üzerinden alınabiliyor.
RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN ÜSTÜNE TIKLAYIN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı
22 Eylül 2020 21:24
|Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek
22 Eylül 2020 21:03
|Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza
22 Eylül 2020 20:56
|Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı
22 Eylül 2020 19:54
|1500 kişilik düğün yapan AK Parti vekile, üst limitten ihlal cezası verildi
22 Eylül 2020 19:40
|Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
22 Eylül 2020 19:08
|İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
22 Eylül 2020 18:10
|Edirne'de 65 yaş ve üzerine toplu ulaşımda kısıtlama
22 Eylül 2020 17:06
|Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek
22 Eylül 2020 16:53
|Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
22 Eylül 2020 16:48