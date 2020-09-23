1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu randevularında HES kodu alınmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.
 23 Eylül 2020 00:02
Yazdır
Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, tapu randevularında HES kodu alınmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

HES kodu nasıl alınır?
HES kodu, Hayata Eve Sığar Uygulaması, 2023'e kısa mesaj ve turkiye.gov.tr üzerinden alınabiliyor.

RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN ÜSTÜNE TIKLAYIN

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı
22 Eylül 2020 21:24		 Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek
22 Eylül 2020 21:03
Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza
22 Eylül 2020 20:56		 Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı
22 Eylül 2020 19:54
1500 kişilik düğün yapan AK Parti vekile, üst limitten ihlal cezası verildi
22 Eylül 2020 19:40		 Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
22 Eylül 2020 19:08
İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
22 Eylül 2020 18:10		 Edirne'de 65 yaş ve üzerine toplu ulaşımda kısıtlama
22 Eylül 2020 17:06
Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek
22 Eylül 2020 16:53		 Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
22 Eylül 2020 16:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı00:04 - 23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu00:02 - 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı00:01 - Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı00:00 - Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
00:00 - Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı23:52 - Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı23:45 - Fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı23:34 - Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi23:24 - Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı23:22 - Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
23:19 - Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti23:18 - 'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik23:17 - Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem!23:00 - Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız22:42 - Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti
22:34 - Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu
Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yusuf demir 2
Dua etmek 2
Burak Yılmaz 2
15 dk farkla şehit sayılmaması 7
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
millet müzesi 1
sam wills 1
bae'den incirlik üssü çıkışı 3
hasta yakınlarının doktora saldırması 6
müze kartı 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alacak
Aziziye Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Orduevi İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam