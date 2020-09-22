DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı
|22 Eylül 2020 18:52
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.
Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Toplamda ise 156 ülke programa dahil oldu.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Sözcü Harris, dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını belirterek, Çin, Rusya ve ABD'nin henüz DSÖ'nün programına imza atmadığını aktardı.
Pek çok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu programa katılacağını kaydetti.
Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.
- "Aşı güvenli değilse onay vermeyeceğiz"
Harris, dünya genelinde Kovid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.
- Türkiye, COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi
Öte yandan, AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Türkiye de COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi. Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.
DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AB Konseyi Başkanı Michel karantinada, liderler zirvesi ertelendi
22 Eylül 2020 18:07
|Trump'tan BM'ye, koronavirüsten Çin'i sorumlu tut çağrısı
22 Eylül 2020 17:30
|Nüfusa göre virüsten ölüm oranı en yüksek ülkeler
22 Eylül 2020 13:43
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 504 bin 352 oldu
22 Eylül 2020 12:32
|Japon şirket, virüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirdi
22 Eylül 2020 11:47
|Alman uçak devi Lufthansa 28 bin kişiyi işten çıkaracak
21 Eylül 2020 22:13
|DSÖ: Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok
21 Eylül 2020 20:52
|Kovid vakaları o ülkede artınca Sağlık Bakanı istifa etti
21 Eylül 2020 11:39
|Rusya'nın Covid-19 için ürettiği ilaç sadece 168 hastada denendi
20 Eylül 2020 21:53
|ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
20 Eylül 2020 21:37