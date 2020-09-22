Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
|22 Eylül 2020 19:11
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Sağlık Bakanlığı 22 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.
Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız. ' ifadelerini kullandı.
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