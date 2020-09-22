Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
|22 Eylül 2020 19:08
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Sakarya Valiliği, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlenmesine gidildiğini bildirdi.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında salgınla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde bugün itibari ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarda 'Kontrollü Sosyal Hayat' çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması, salgının bulaşma hızının kontrol altına alınması için mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi kararı aldı. Mesai saatleri hakkında Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Korona virüs salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmiştir. Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yapılması gereği duyulmuş, mesai saatlerinin değiştirilmesi ile Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması, salgının bulaşma hızının kontrol altına alınması için mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Kurumların çalışma saatleri 22.09.2020 tarihi geçerli olmak üzere 08.00-17.00, 08.30-17.30 ve 09.00-18.00 olarak üç farklı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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