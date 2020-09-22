Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.
|22 Eylül 2020 19:21
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.Ankara'da, sağlık çalışanları, barikat kurarak linçten kurtuldu
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı
22 Eylül 2020 13:50
|CHP'li meclis üyesinin darbedildiği iddiasına suç duyurusu
21 Eylül 2020 19:10
|Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa dava
21 Eylül 2020 15:45
|Levent Özeren'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame
21 Eylül 2020 13:55
|Başsavcılık Yunan gazetesine soruşturma başlattı
21 Eylül 2020 12:14
|Belediye Başkanı 'tecavüz' şikayeti nedeniyle ifade verdi
18 Eylül 2020 18:12
|Halil Sezai'nin Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Ben de yaralandım
17 Eylül 2020 18:45
|Kadınları taciz eden sahte hocanın ifadesi ortaya çıktı
16 Eylül 2020 19:26
|Üniversiteli Eda Müdüroğlu ölümünde yeni gelişme!
16 Eylül 2020 19:18
|Sahte avukata, 'konutu terk etmeme' cezası
15 Eylül 2020 20:48