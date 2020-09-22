1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB ile ABD Kalkınma Ajansı hibe antlaşması imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.
 22 Eylül 2020 19:27
Yazdır
İBB ile ABD Kalkınma Ajansı hibe antlaşması imzaladı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, hibe İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi'nde kullanılacak.

5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imza törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield fiziki, diğerleri ise sanal yolla katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, proje paydaşlarına teşekkür etti.

Pandemi döneminin oluşturduğu bu kritik zamanda, ekonomik çevreler arası iş birliğinin devam edebilmesinin çok değerli ve anlamlı olduğu dile getiren İmamoğlu, "Yeni teknoloji dünyasının olmazsa olmaz alanları olan veri, yapay zeka, ileri analitik çözümleri konularında yapılan faaliyetleri yakından takip ediyorum. Bence artık dünyada hızlı teknolojiye ayak uydurmak için hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör beraber hareket etmeli. Öyle ki, değişen ve gelişen bir dönüşüm söz konusu ve biz bu dönüşüme bir an evvel adapte olmalıyız. Dünyadaki bu dönüşümün bir ayağı olan akıllı şehirleşme yolculuğunda İstanbul, önemli bir mihenk taşı. Günümüzde kalabalık metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, teknoloji ile beraber akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor.' değerlendirmelerinde bulundu.

İmamoğlu, bu yolda USTDA, İBB ve SAS Türkiye'nin iş birliği çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul gerek jeopolitik konumu gerekse bünyesinde barındırdığı tarihi miras ile her zaman gözde bir şehir olmuştur. Ancak bu durum sorunları da beraberinde getirmiştir. Hızla artan nüfus, çarpık kentleşme gibi problemler ciddi bir trafik sorununu ortaya çıkarmıştır."

Trafik sorununun yaptırdıkları anketlerde ilk sıralarda çıktığını aktaran İmamoğlu, "Bu nedenle 'İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi' çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu proje ile ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak istiyoruz." dedi.

Törende konuşan Büyükelçi Satterfield ise İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz'
22 Eylül 2020 19:48		 Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
22 Eylül 2020 19:11
Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD ile '100 milyar dolarlık ticaret hacmi' vurgusu
22 Eylül 2020 18:58		 Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
22 Eylül 2020 18:39
'Başkentte sağlıkçılara yapılan saldırının takipçisi olacağız'
22 Eylül 2020 18:24		 'İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz'
22 Eylül 2020 17:21
Üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır
22 Eylül 2020 16:08		 MHP'den Kılıçdaroğlu'na siyah kurdela tepkisi
22 Eylül 2020 15:59
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri
22 Eylül 2020 15:02		 MSB: Yunan askeri heyeti ile yapılan toplantıların 5'incisi bitti
22 Eylül 2020 14:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı19:51 - Kulak ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı19:48 - 'Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz'19:46 - Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı19:40 - AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi19:36 - Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajı
19:30 - Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı sayısı artıyor19:27 - İBB ile ABD Kalkınma Ajansı hibe antlaşması imzaladı19:21 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama19:11 - Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor19:08 - Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti18:58 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD ile '100 milyar dolarlık ticaret hacmi' vurgusu
18:52 - DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı18:39 - Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti18:27 - Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere 'kıyafet' uyarısı18:24 - 'Başkentte sağlıkçılara yapılan saldırının takipçisi olacağız'18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:19 - İstanbul Havalimanı 'Çin Dostu Havalimanı' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı
Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ömer abdi tuncer 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
didim 2
ice man 2
münavebe 3
karine 1
mikrokafes 1
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
eba.gov.tr 4
2020-21 marcao sezonu 4
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alacak
Aziziye Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Orduevi İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam