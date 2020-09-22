Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı sayısı artıyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|22 Eylül 2020 19:30
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı 3 belediye başkanın daha testi pozitif çıktı Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
22 Eylül 2020 19:11
|Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı cepheye geri döndü
21 Eylül 2020 23:36
|'Bütün tedaviye rağmen hastayı döndüremedik'
21 Eylül 2020 20:26
|'Psikiyatrist olsam da hastalık beni tedirgin etti'
21 Eylül 2020 20:23
|Vaka sayısı yeniden bin 700'ün üstüne çıktı
21 Eylül 2020 19:51
|Rusya'nın Covid-19 için ürettiği ilaç sadece 168 hastada denendi
20 Eylül 2020 21:53
|Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı
20 Eylül 2020 19:06
|Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti
20 Eylül 2020 18:06
|Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
20 Eylül 2020 17:29
|Kovid-19 yoğun bakım servisinde koronavirüsle savaştalar
20 Eylül 2020 16:53