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Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 22 Eylül 2020 19:30
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Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı 3 belediye başkanın daha testi pozitif çıktı Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı
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