Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı
29 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının Mülakat Sonuçları açıklandı.
|22 Eylül 2020 19:54
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Adalet Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları açıklandı.
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Adalet Bakanlığı, 1300 hakim ve savcı alımı için ilana çıkmıştı.
Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyordu. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrıldı.
Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.
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