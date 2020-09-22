S. Bayraktar'ın başlattığı kampanyada tablet sayısı 81 bine ulaştı
|22 Eylül 2020 20:21
|Yazdır
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı 81 bine ulaştı.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi.
Bayraktar'ın, daha önce Twitter hesabından yaptığı "Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." paylaşımı kampanyaya dönüşmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış
22 Eylül 2020 21:15
|'Türkiye'nin Kore ile dış ticaret açığı sürdürülebilir değil'
22 Eylül 2020 12:24
|TMSF: Cem Uzan lehine olan bir şey yok
22 Eylül 2020 11:42
|'Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız'
22 Eylül 2020 11:27
|Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak
22 Eylül 2020 06:10
|Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
21 Eylül 2020 21:45
|Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
21 Eylül 2020 21:07
|Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
21 Eylül 2020 15:00
|Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi
21 Eylül 2020 10:53
|Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri
20 Eylül 2020 21:46