1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular

Türkiye'nin bilişim alanında ilk ve tek tematik lisesi Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci oldu.
 22 Eylül 2020 20:32
Yazdır
Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular

Türkiye'nin bilişim alanında ilk ve tek tematik lisesi Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci oldu.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında Gaziantep'te TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen Liseler Arası İHA yarışmasına katılan Sivaslı genç yetenekler, geliştirdikleri İHA ile önemli bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, danışman öğretmenleri Sedat Sönmez ile birlikte geliştirdikleri İHA ile ilk aşamada söz konusu kategoride başvuru yapan 291 takım arsından 79 başarılı takım arasına girerek yarışmalara katılmaya hak kazandı.

İHA'larıyla döner kanat kategorisinde ilk turda 39, ikinci turda 52 saniye ile en iyi dereceyi yapan genç yetenekler Türkiye birincisi oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bu alanda tarihi bir başarıya imza atan başarılı öğrencileri Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ziyaret ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ta son yıllarda eğitim alanında atılan tohumların, meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

- "Sivas, eğitim alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek"

TEKNOFEST 2020'de düzenlenen liseler arası İHA yarışmasında öğrencilerin Türkiye birinciliğini elde ederek çok nemli bir başarıyı Sivas'a kazandırdıklarını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız Sivas'ımızı temsil ederek TEKNOFEST'e gittiler ve Türkiye birinciliğini elde ederek memleketlerine döndüler. Dolayısıyla bu büyük başarılarıyla ilimizin eğitimi açısından çok önemli mesaj verdiler. Daha doğrusu yaptığımız çalışmalara en güzel karşılığı vermiş oldular. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerçekten Türkiye'de tematik bir lise. Öğrenci profili, öğretim kadrosu, idari yapısı, fiziki ve teknoloji altyapısıyla da örnek bir okul. Dolayısıyla buradan bu başarının çıkması tesadüf olmadı. İlimizde inşallah bundan sonra da birçok okulumuz bu başarıyı bizlere yaşatacak. Sivas, eğitim alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek."

Takımın danışmanlık görevini yürüten Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmeni Sedat Sönmez ise öğrencileriyle 7 aylık sıkı bir çalışma sürecinin ardından başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.

- "Çalıştığınız zaman azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor"

Döner kanat kategorisinde katıldıkları yarışmada en iyi süreyle birinci olduklarını aktaran Sönmez, "16 Şubat'ta başvuru yapmıştık. Başvuru sonucunda detaylı bir rapor hazırladık. Bu rapor sonunda 95 puan alarak 4. sıradan yarışmaya katılmaya hak kazandık. Yarışmaya gittiğimizde toplamda iki görev vardı. Bu görevlerde en iyi süreyi yaparak 92,49 puanla birinci olduk. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Çalıştığınız zaman azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor." ifadelerini kullandı.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi takım kaptanı Ferhat Turan Karadeve de tamamen özgün bir tasarımla yarışmaya başvurduklarını anlattı.

Karadeve, "Yarışmaya tamamen tasarımı bize ait olan İHA ile başvurduk ve 95 puan alarak tasarım aşamasını geçtik. Finalde ise en iyi dereceyi yaparak birinci olduk. İHA yarışması bu sene ilk defa liseler arasında düzenlendi. Tecrübe eksikliği, pandemi süreci ve yazışmalar baya zorlu geçti ama üstesinden geldik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı
21 Eylül 2020 21:32		 AppGallery ile her hafta 30 bin TL değerinde HUAWEI Mate Xs kazanma fırsatı
21 Eylül 2020 11:12
TEKNOFEST kapsamındaki İHA yarışları tamamlandı
20 Eylül 2020 21:38		 Yerli video konferans uygulaması ilk sınavdan geçti
20 Eylül 2020 11:50
e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı
20 Eylül 2020 11:19		 TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi
19 Eylül 2020 18:23
BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı
19 Eylül 2020 09:01		 Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
17 Eylül 2020 18:37
Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45		 Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:24 - İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı21:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek21:15 - Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış21:08 - 'Her pozitif vaka bizi ciddi endişeye sevk ediyor'21:07 - Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?21:07 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
21:03 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek20:56 - Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza20:41 - MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki20:38 - Şehit polis Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı20:36 - Telefon emojilerine koronavirüs ayarı20:32 - Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular
20:21 - S. Bayraktar'ın başlattığı kampanyada tablet sayısı 81 bine ulaştı20:11 - Bakan Gül: Adaletin tecelli edeceği tek yer mahkemelerdir20:06 - FETÖ'den gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı19:54 - Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı19:48 - 'Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz'
19:46 - Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı
Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aykutelmas 2
Terör örgütü YPG'ye güvence veren ülke 1
bayram ikramiyesinin bütçe dengesini bozması 4
mikrokafes 1
hava yastıklı emniyet kemeri 1
selman öğüt 3
halk pazarı 4
Dua etmek 2
manastır Koyu 1
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alacak
Aziziye Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Orduevi İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam