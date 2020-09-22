Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular

Türkiye'nin bilişim alanında ilk ve tek tematik lisesi Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci oldu.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında Gaziantep'te TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen Liseler Arası İHA yarışmasına katılan Sivaslı genç yetenekler, geliştirdikleri İHA ile önemli bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, danışman öğretmenleri Sedat Sönmez ile birlikte geliştirdikleri İHA ile ilk aşamada söz konusu kategoride başvuru yapan 291 takım arsından 79 başarılı takım arasına girerek yarışmalara katılmaya hak kazandı.

İHA'larıyla döner kanat kategorisinde ilk turda 39, ikinci turda 52 saniye ile en iyi dereceyi yapan genç yetenekler Türkiye birincisi oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bu alanda tarihi bir başarıya imza atan başarılı öğrencileri Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ziyaret ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ta son yıllarda eğitim alanında atılan tohumların, meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

- "Sivas, eğitim alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek"

TEKNOFEST 2020'de düzenlenen liseler arası İHA yarışmasında öğrencilerin Türkiye birinciliğini elde ederek çok nemli bir başarıyı Sivas'a kazandırdıklarını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız Sivas'ımızı temsil ederek TEKNOFEST'e gittiler ve Türkiye birinciliğini elde ederek memleketlerine döndüler. Dolayısıyla bu büyük başarılarıyla ilimizin eğitimi açısından çok önemli mesaj verdiler. Daha doğrusu yaptığımız çalışmalara en güzel karşılığı vermiş oldular. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerçekten Türkiye'de tematik bir lise. Öğrenci profili, öğretim kadrosu, idari yapısı, fiziki ve teknoloji altyapısıyla da örnek bir okul. Dolayısıyla buradan bu başarının çıkması tesadüf olmadı. İlimizde inşallah bundan sonra da birçok okulumuz bu başarıyı bizlere yaşatacak. Sivas, eğitim alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek."

Takımın danışmanlık görevini yürüten Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmeni Sedat Sönmez ise öğrencileriyle 7 aylık sıkı bir çalışma sürecinin ardından başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.

- "Çalıştığınız zaman azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor"

Döner kanat kategorisinde katıldıkları yarışmada en iyi süreyle birinci olduklarını aktaran Sönmez, "16 Şubat'ta başvuru yapmıştık. Başvuru sonucunda detaylı bir rapor hazırladık. Bu rapor sonunda 95 puan alarak 4. sıradan yarışmaya katılmaya hak kazandık. Yarışmaya gittiğimizde toplamda iki görev vardı. Bu görevlerde en iyi süreyi yaparak 92,49 puanla birinci olduk. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Çalıştığınız zaman azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor." ifadelerini kullandı.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi takım kaptanı Ferhat Turan Karadeve de tamamen özgün bir tasarımla yarışmaya başvurduklarını anlattı.

Karadeve, "Yarışmaya tamamen tasarımı bize ait olan İHA ile başvurduk ve 95 puan alarak tasarım aşamasını geçtik. Finalde ise en iyi dereceyi yaparak birinci olduk. İHA yarışması bu sene ilk defa liseler arasında düzenlendi. Tecrübe eksikliği, pandemi süreci ve yazışmalar baya zorlu geçti ama üstesinden geldik." diye konuştu.