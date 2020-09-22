Şehit polis Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı
|22 Eylül 2020 20:38
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Antalya'da görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Küçük'ün cenazesi, Antalya'daki törenin ardından memleketi Seydişehir'e getirildi. Şehit Onur Küçük için Muallimhane Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit Onur Küçük'ün özgeçmişinin okunmasının ardından, dua edildi. Küçük'ün babası Savaş, annesi Hacer, eşi Gül, kardeşleri Musa ile Emir Küçük, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Cenaze törenine, şehit Küçük'ün yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya ve Antalya il emniyet müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Antalya'da Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana Üst Geçidi'nde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpmış, kazada yaralanan polis memuru Onur Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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